ha sottratto 30mila euro al nipote disabile arrestato per peculato un 81enne

Un uomo di 81 anni, residente a San Severino, è stato arrestato con l’accusa di aver sottratto 30mila euro al nipote disabile di cui svolgeva il ruolo di amministratore di sostegno. La vicenda si è conclusa con la condanna a cinque anni di reclusione. L'uomo, ex imprenditore edile ora in pensione, dovrà rispondere delle accuse di peculato.

San Severino (Macerata), 9 marzo 2026 – Per aver intascato 30mila euro del nipote disabile di cui era amministratore di sostegno, sconterà la pena di cinque anni l’81enne settempedano Gino Anibaldi, ex imprenditore edile da tempo in pensione. Con questa condanna definitiva sarebbe dovuto andare in carcere, ma per via delle sue condizioni di salute il pensionato potrà scontarla ai domiciliari. Lui però ha sempre respinto ogni accusa. La vicenda giudiziaria. La vicenda era iniziata nel 2008 quando ad Anibaldi era stato chiesto di occuparsi del nipote, che era in condizioni di difficoltà. Poi gli atti dal tribunale di Camerino erano passati a quello di Macerata, dove il giudice si era accorto che mancavano dei resoconti sulla gestione finanziaria dell’amministrato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

