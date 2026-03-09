Ha esportato droni militari e petrolio dall' Iran | gli affari silenziosi di Teheran

Negli ultimi anni l’Iran ha portato avanti affari nascosti esportando droni militari e petrolio, creando una rete di relazioni economiche e militari che si sviluppa in modo discreto ma con un impatto significativo sulla scena internazionale. Questi scambi avvengono in modo silenzioso e senza molta copertura mediatica, lasciando emergere un quadro di attività che coinvolge vari attori e settori.

L'Iran ha rafforzato i suoi rapporti con il Myanmar vendendo petrolio e droni militari. Ecco che cosa sappiamo Negli ultimi anni l'Iran ha costruito una rete di relazioni economiche e militari quasi invisibile ma rilevante sul piano geopolitico. Nonostante le pesanti sanzioni internazionali, Teheran ha saputo intensificare scambi energetici e forniture militari con diversi partner, soprattutto in Asia e in Medio Oriente. Il petrolio resta il cuore di questa strategia: al netto delle suddette restrizioni, l'Iran ha continuato a esportare greggio e prodotti raffinati attraverso canali alternativi utilizzando triangolazioni commerciali, società intermediarie e rotte marittime poco trasparenti.

