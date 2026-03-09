Gusto Selvatico | a Bellizzi Irpino si riscopre il mallone con uno degli ultimi custodi di un sapere antico

Non è una semplice giornata in cucina. È un atto di memoria. Sabato 22 marzo, la "Casa delle Libertà" di Vico Oratorio 8 a Bellizzi Irpino (AV) ospita "Gusto Selvatico", un evento esperienziale di circa cinque ore e mezza organizzato da Ritmi e Sapori Rurali, interamente dedicato al mallone "Asciatizzo", uno dei piatti più antichi e misconosciuti della tradizione contadina irpina. Al centro dell'incontro c'è Sabato Cardamone, indicato dagli organizzatori come uno degli ultimi testimoni viventi di un sapere che non si tramanda sui libri, ma di mano in mano: quello di riconoscere, raccogliere e intrecciare decine di erbe selvatiche nei campi per comporre questo piatto antropico dalla storia plurisecolare. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

