' Guida pratica per sopravvivere al capitalismo' in programma il secondo incontro della rassegna

Mercoledì 11 marzo alle 21 si terrà il secondo incontro della rassegna “Guida pratica per sopravvivere al capitalismo”. L’evento è organizzato da Sinistra Italiana Forlì-Cesena e dall’Unione Giovani di Sinistra Forlì-Cesena e vede come curatore Giorgio Negroni, professore di economia politica all’Università di Bologna. La serata si svolge in un luogo ancora da definire.

L’appuntamento, dal titolo “In un’economia di mercato le disuguaglianze sono inevitabili?”, si terrà nella sala di quartiere Oltresavio, in piazza Anna Magnani 143 L’appuntamento, dal titolo “In un’economia di mercato le disuguaglianze sono inevitabili?”, si terrà nella sala di quartiere Oltresavio, in piazza Anna Magnani 143. Come spiega il Professor Giorgio Negroni (Unibo): “Nel dibattito contemporaneo sulle disuguaglianze possiamo rintracciare tre luoghi comuni. Il primo afferma che la disuguaglianza svolge un ruolo positivo nelle nostre società perché, stimolando l’intraprendenza, genera crescita economica, che a sua volta beneficerebbe tutti. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Articoli correlati 'Respiro e consapevolezza’, in programma un incontro dedicato alla pratica del PranayamaSarà dedicato alla pratica del Pranayama il nuovo appuntamento, sabato 28 alle 10. Strategie per l’inclusione reale: guida pratica al metodo INCLUD-ED attraverso il caso della scuola La PazIl progetto INCLUD-ED offre strategie concrete contro la dispersione, come dimostra il caso della scuola La Paz. Tutti gli aggiornamenti su Guida pratica Temi più discussi: Quali sono le citycar più economiche del 2026?; Azioni Software e AI: Chi Sopravvive alla Nuova Era Digitale; Migliori giochi di sopravvivenza per PS5 | Marzo 2026; Resident Evil Requiem mini guida per sopravvivere alle prime ore dell’ultima fatica di Capcom. Guida per sopravvivere alla guerra, pubblicata in Francia/ Ecco come creare un kit per resistere 72 oreIn Francia pubblicata una guida per sopravvivere alla guerra: le indicazioni per creare un kit di emergenza per le prime 72 ore In un’Europa che sembra scivolare sempre di più nella paura di un ... ilsussidiario.net Come sopravvivere a una visita alla Casa Bianca: guida pratica per i leader che incontrano Donald TrumpIl cancelliere tedesco Friedrich Merz si sta preparando per una visita cruciale alla Casa Bianca, dove dovrà affrontare una potenziale graticola. Tuttavia, secondo gli esperti, i leader hanno ora ... it.euronews.com Se il matrimonio dura poco l'assegno di mantenimento diminuisce Guida pratica sulle regole che determinano l'importo degli assegni di mantenimento e divorzio... - facebook.com facebook Tornato #FareImpresa guida pratica all'avvio A Imperia, Savona e La Spezia, gratuito Iscriviti subito! Posti limitati: rivlig.camcom.gov.it/lavoro-giovani… #NetworkCreaImpresa #cciaarivlig #sniunioncamere x.com