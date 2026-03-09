Guida da sballo armi e droga | raffica di denunce c’è anche un arresto

Le forze dell'ordine della provincia di Terni hanno effettuato controlli lungo le strade, portando a numerose denunce e a un arresto. Durante le operazioni, sono state riscontrate guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, possesso di armi illegali e droga. Le pattuglie dei carabinieri hanno fermato diversi veicoli e identificato i conducenti coinvolti in attività illecite.

Controlli lungo le strade della provincia di Terni, impegnate le pattuglie del comando provinciale dei carabinieri. Il bilancio dell’attività parla di una donna arrestata e sette persone denunciate a piede libero per reati che spaziano dalla detenzione di stupefacenti alla guida in stato di ebbrezza. Il 4 marzo scorso, i militari della stazione di Arrone hanno arrestato una 20enne ucraina per aggravamento della misura degli arresti domiciliari, a seguito di reiterate violazioni. La giovane, già sottoposta ai domiciliari dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Terni, è stata trasferita alla casa circondariale di Perugia. Diversi i casi di guida pericolosa. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

