Il Wall Pilates è un metodo di allenamento che utilizza la parete come supporto principale. Si tratta di un programma che permette di migliorare forza e flessibilità sfruttando semplicemente uno spazio spesso trascurato. Questi esercizi richiedono poco equipaggiamento e sono accessibili a chiunque, rendendo la parete un alleato inatteso per mantenersi in forma.

C’è qualcosa di ironico nel fatto che l’oggetto più sottovalutato della casa — il muro — stia diventando uno degli strumenti più efficaci per allenarsi. Il Wall Pilates non è una moda nata su TikTok, anche se lì ha trovato terreno fertile, ma un’estensione logica del metodo codificato da Joseph Pilates: controllo, respirazione, allineamento. Solo che qui la parete diventa coach silenzioso. Se sei fuori asse, lo senti subito. Il principio è semplice: usare il muro come superficie di appoggio e resistenza per aumentare stabilità, intensità e consapevolezza del movimento. Cambia l’angolo del corpo rispetto alla verticale e cambia il carico. Il risultato è un lavoro profondo su core, glutei e postura, senza pesi e senza macchine. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Guida al Wall Pilates, l'allenamento efficace per cui ti basta una parete

Articoli correlati

“Ti offrono l’allenamento gratis e diventi pugile per una notte”: dentro il fenomeno del White Collar Boxing, da cui è nata la stella di Fabio WardleyIl pugile avanza verso il quadrato con in sottofondo la canzone d’ingresso che si è scelto, i cannoni sparano il fumo artificiale e il ring announcer...

L'allenamento Pvolve è il nuovo PilatesSei andato in palestra, hai fatto pilates, kickboxing, allenamento con i pesi, sessioni HIIT, magari anche cross-fit e allenamento a corpo libero.

Pilates al muro, un metodo innovativo e stimolante #pilates #pilatesinstructor #tutti