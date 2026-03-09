guida al referendum sulla giustizia

Il referendum sulla giustizia si svolgerà tra il 15 e il 16 giugno, coinvolgendo gli elettori italiani chiamati a esprimersi su diverse proposte di modifica costituzionale e normativa. La consultazione riguarda cambiamenti specifici in ambito giudiziario, con quesiti che riguardano aspetti come la separazione delle funzioni e le modalità di nomina dei giudici. I cittadini voteranno per approvare o respingere le proposte di modifica.

Le operazioni di voto si svolgeranno dalle 7 alle 23 del 22 marzo e dalle 7 alle 15 del 23 marzo. Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura della votazione. Questo è un facsimile della scheda. La riforma, proposta dal governo, prevede la separazione delle carriere tra magistrati requirenti (cioè i pubblici ministeri) e giudicanti. Cambia anche la composizione del consiglio superiore della magistratura (Csm), che sarà diviso in due organi distinti. Inoltre istituisce un’alta corte disciplinare incaricata di valutare e sanzionare eventuali abusi o negligenze dei magistrati. La legge, che modifica sette articoli della... 🔗 Leggi su Internazionale.it

