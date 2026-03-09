Da lunedì 9 marzo 2026, Rai 1 trasmette in prima visione la nuova serie intitolata

Guerrieri è la nuova serie in onda su Rai 1 da lunedì 9 marzo 2026 in prima visione con protagonista Alessandro Gassmann. La fiction, in quattro puntate, è tratta dai romanzi di Gianrico Carofiglio. Ma qual è il cast di Guerrieri? La serie è coprodotta da Rai Fiction, Rai Com, Combo International e Bartlebyfilm, ed è diretta da Gianluca Maria Tavarelli. L’adattamento televisivo è liberamente tratto dai romanzi di Gianrico Carofiglio Ragionevoli dubbi e Le perfezioni provvisorie, pubblicati da Sellerio Editore, e da La regola dell’equilibrio, edito da Giulio Einaudi Editore. Lo stesso Carofiglio firma anche la sceneggiatura della fiction. Il... 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Guerrieri: il cast (attori e personaggi) della serie con Alessandro Gassmann

Articoli correlati

Guerrieri – La regola dell’equilibrio: cast, trama e personaggi della serie con Alessandro GassmannAl via stasera su Rai1 la serie tv Guerrieri - La regola dell'equilibrio con Alessandro Gassmann e la regia di Gianluca Maria Tavarelli.

Cuori 3, il cast: attori e personaggi della serieCuori 3 torna con nuove puntate e un cast di primo livello, tra personaggi confermati e new entry.

Contenuti utili per approfondire Alessandro Gassmann

Temi più discussi: 'Guerrieri - La regola dell'equilibrio': la nuova serie Rai parla pugliese (e anche un po' foggiano) - FoggiaToday; Alessandro Gassmann: Leo a Sanremo è andato male ma solo per il pubblico. L'età avanza, penso spesso di fermarmi; Michele Ragno nello studio dell'avvocato Guerrieri su Rai 1; Parte Guerrieri su Rai 1: l’attore barlettano Michele Ragno fra gli interpreti.

Guerrieri: la nuova serie con Alessandro Gassmann in onda su Rai 1Guerrieri: la serie con Alessandro Gassmann su Rai 1. Trama, cast, attori, personaggi, libro, quante puntate, orario, location, streaming ... tpi.it

Guerrieri – La regola dell’equilibrio, intervista ad Alessandro Gassmann: Interpretare un avvocato è stata una sfida complessa, mi sono affidato alle mie ...Dal 9 marzo Alessandro Gassmann guida il cast di Guerrieri – La regola dell’equilibrio. La nostra intervista. superguidatv.it

Alessandro Gassmann: col calendario sexy della rivista Max, dove posò nudo, pagò la casa. Le foto https://spettacoli.tiscali.it/televisione/articoli/alessandro-gassmann-calendario-nudo-figlio-leo-cognome-origini-ebraiche/ - facebook.com facebook

Alessandro Gassmann: la storia del suo cognome, chi era la madre, chi è la moglie con cui sta da 25 anni x.com