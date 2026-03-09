Stasera su Rai 1 va in onda “Guerrieri – La regola dell’equilibrio”, il nuovo programma che debutta alle 21:30. La trasmissione unisce il mondo della boxe a quello di un avvocato noto per il suo carattere inquieto, creando un format inedito. La trasmissione si inserisce nel palinsesto televisivo come un’esperienza diversa, portando in primo piano due ambiti apparentemente distanti.

Il palinsesto televisivo di Rai 1 si arricchisce, a partire da stasera, 9 marzo alle ore 21:30, con il debutto in prima visione di “Guerrieri – La regola dell’equilibrio”. La fiction, strutturata in quattro appuntamenti serali, traspone sul piccolo schermo l’universo letterario creato da Gianrico Carofiglio, portando in scena uno dei suoi personaggi più amati: l’avvocato barese Guido Guerrieri. A dare corpo a questo eroe è Alessandro Gassmann, il quale torna a collaborare con la regia di Gianluca Maria Tavarelli in una coproduzione che vede coinvolte Rai Fiction, Rai Com, Combo International e Bartlebyfilm. L’attore interpreta il legale barese, penalista di successo, celebre per la sua dialettica affilata e un intuito fuori dal comune, ma la sua armatura professionale nasconde un’anima tormentata e profondamente umana. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Guerrieri da stasera su Rai 1: cosa c’entra la boxe con l’avvocato più inquieto della tv

