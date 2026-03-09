Guerra l' odissea degli italiani bloccati alle Maldive | Voli cancellati vogliamo rientrare

Molti italiani alle Maldive sono ancora bloccati dopo che alcuni voli sono stati cancellati a causa della recente escalation tra Stati Uniti, Israele e Iran. Questi viaggiatori avevano programmato di tornare in Italia giorni fa, ma le cancellazioni dei voli hanno impedito il loro rientro. La situazione ha generato tensione tra chi aspetta di tornare a casa e le compagnie aeree coinvolte.

Molti voli sono stati cancellati dopo l'attacco di Usa e Israele contro l'Iran, diversi turisti non riescono a fare ritorno a casa e denunciano costi proibitivi: "Abbandonati dalla Farnesina" Sarebbero dovuti rientrare in Italia da giorni, ma molti voli sono stati cancellati dopo la nuova guerra scatenata dai bombardami di Usa e Israele contro l'Iran. Così molti italiani sono bloccati alle Maldive. Le compagnie aeree che solitamente fanno scalo in aeroporti come Dubai, Abu Dhabi e Muscat hanno cancellato i voli. La situazione sarebbe “migliorata di ora in ora” seconto il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani. "Stanno riprendendo molti voli di linea quindi direi che non c'è più l'emergenza. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

L'odissea degli italiani bloccati alle Maldive: "Voli cancellati e per tornare dobbiamo pagare 1.500 euro"Molti voli sono stati cancellati a causa della guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran.

