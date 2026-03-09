Guerra l' odissea degli italiani bloccati alle Maldive | Voli cancellati vogliamo rientrare

Da firenzetoday.it 9 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Molti italiani bloccati alle Maldive da giorni lamentano voli cancellati e difficoltà nel tornare a casa a causa delle recenti tensioni legate all'intervento militare statunitense e israeliano contro l'Iran. La cancellazione dei voli ha creato un grave disagio tra i residenti, impossibilitati a pianificare il rientro nel paese. La situazione si è aggravata con l'intensificarsi delle operazioni militari e la sospensione di numerosi collegamenti aerei.

Molti voli sono stati cancellati dopo l'attacco di Usa e Israele contro l'Iran, diversi turisti non riescono a fare ritorno a casa e denunciano costi proibitivi: "Abbandonati dalla Farnesina" Sarebbero dovuti rientrare in Italia da giorni, ma molti voli sono stati cancellati dopo la nuova guerra scatenata dai bombardami di Usa e Israele contro l'Iran. Così molti italiani sono bloccati alle Maldive. Le compagnie aeree che solitamente fanno scalo in aeroporti come Dubai, Abu Dhabi e Muscat hanno cancellato i voli. La situazione sarebbe “migliorata di ora in ora” seconto il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani. "Stanno riprendendo molti voli di linea quindi direi che non c'è più l'emergenza. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Articoli correlati

L'odissea degli italiani bloccati alle Maldive: "Voli cancellati e per tornare dobbiamo pagare 1.500 euro"Molti voli sono stati cancellati a causa della guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Guerra l'odissea degli italiani...

Temi più discussi: L'odissea degli abruzzesi bloccati nei paesi del Golfo; Guerra, l'odissea degli italiani bloccati alle Maldive: Voli cancellati, vogliamo rientrare; L'odissea degli italiani bloccati alle Maldive: Voli cancellati e per tornare dobbiamo pagare 1.500 euro; L'odissea dei voli di rientro dal Golfo Persico: dopo gli appelli disperati, a Orio atterrata anche Big Mama.

L'odissea degli italiani bloccati alle Maldive: Voli cancellati e per tornare dobbiamo pagare 1.500 euroMolti voli sono stati cancellati a causa della guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran. Diversi turisti non riescono a fare ritorno a casa per i costi proibitivi. E denunciano: Ci sentiamo abbandona ... today.it

Per tornare a casa dobbiamo raggiungere Riad in bus, ma non abbiamo la certezza di un volo: l’odissea degli italiani in QatarDaniel e Federica, giovani sposi italiani che vivono a Doha, raccontano a TPI i giorni di tensione dopo l’attacco americano in Iran e la crescente instabilità nell'area. Tra missili intercettati, ... tpi.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.