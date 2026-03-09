Guerra Iran Crosetto chiama tutti alle armi | vertice d’urgenza

Il ministro della Difesa ha convocato una riunione urgente in videoconferenza con i vertici militari e i rappresentanti delle forze armate. L’obiettivo è discutere le prossime mosse in risposta alla situazione di tensione tra Iran e altri paesi della regione. La riunione si è svolta nelle ultime ore e ha coinvolto diverse figure di alto livello del settore militare.

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha convocato una riunione d'emergenza in videoconferenza con i vertici militari e con i rappresentanti dell'industria della difesa italiana per un aggiornamento sulla crisi internazionale, con particolare riferimento all'escalation in Medio Oriente legata al conflitto con l' Iran. Alla riunione hanno preso parte circa 130 persone, tra cui il Capo di Stato Maggiore della Difesa Luciano Portolano, il Direttore Nazionale degli Armamenti Giacinto Ottaviani e diversi esponenti del comparto industriale della difesa. Riunione al Ministero della Difesa: focus su crisi in Medio Oriente e Iran.

