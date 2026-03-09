In Libano, Hezbollah ha emesso un ordine ai suoi militanti di reagire contro l'esercito nazionale nel caso in cui tentasse di intervenire nelle operazioni contro Israele. La decisione è stata comunicata direttamente ai membri del gruppo, che sono stati istruiti a rispondere con azioni militari qualora si verificassero intrusioni o tentativi di intervento da parte delle forze governative. La situazione resta tesa e in evoluzione.

Hezbollah ha dato istruzioni ai suoi militanti di affrontare l'esercito libanese qualora questo tentasse di intervenire nelle attività del gruppo contro Israele. Lo ha dichiarato una fonte al Jerusalem Post, aggiungendo che "l'istruzione è molto chiara: se l'esercito libanese tenta di smantellare una posizione o di impedire il lancio di razzi, bisogna affrontarlo". L'indicazione giunge mentre il governo libanese ha recentemente iniziato ad adottare misure contro gli iraniani e i membri del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) nel Paese. Tra le altre misure, il Libano ha annunciato che i cittadini dell'Iran potranno entrare nel Paese solo con un visto, ha definito l'IRGC un'organizzazione illegale ed ha espulso dal Paese alti funzionari iraniani. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Guerra interna in Libano: Hezbollah ordina ai militanti di attaccare pure l'esercito nazionale

