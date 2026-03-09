Guerra in Medio Oriente e crisi energetica Confcommercio | Nuovo salasso per le imprese

La guerra in Medio Oriente e le tensioni internazionali stanno già influenzando i mercati del gas e dell’energia. Secondo Confcommercio, lo shock energetico potrebbe comportare un aumento dei costi fino a 670 milioni di euro per le imprese toscane. La crisi energetica si sta traducendo in un ulteriore peso economico per le aziende, che si trovano a fronteggiare costi più elevati.

"Le tensioni internazionali e la guerra in Iran stanno già producendo effetti sui mercati del gas e dell'energia e proprio lo shock energetico che potrebbe costare fino a 670 milioni in più per le imprese toscane ci preoccupa particolarmente". Cita la stima della Cgia di Mestre il presidente di Confcommercio Pisa Stefano Maestri Accesi per mettere in luce "uno scenario che avrebbe pesanti ricadute, difficilmente sostenibili per le imprese del commercio, del turismo e dei servizi". "Siamo preoccupati e angosciati - prosegue Accesi - per il conflitto in Medio Oriente e per la sofferenza che sta portando a migliaia di persone, ma allo stesso tempo non possiamo nascondere il suo impatto sul tessuto economico. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

