Guerra in Iran ultime notizie Nuovo attacco in Kuwait esplosioni anche a Doha I raid sotto il comando della nuova guida suprema Hegseth | Trump deciderà i termini della loro resa

Nella notte, il Ministero della Difesa del Kuwait ha segnalato un attacco missilistico e con droni contro l’emirato, mentre esplosioni sono state segnalate anche a Doha. Questi eventi si sono verificati all’indomani della nomina di Mojtaba Khamenei come nuova guida suprema dell’Iran. I raid avvengono sotto il comando della nuova leadership in Iran, mentre si attendono eventuali sviluppi sui confronti in regione.

Roma, 9 marzo 2026 – All’indomani della nomina di Mojtaba Khamenei a guida suprema dell'Iran, il Ministero della Difesa del Kuwait ha segnalato un nuovo attacco missilistico e con droni contro l'emirato nella notte, secondo quanto riporta l'Afp. Mentre stamani forti esplosioni sono state udite a Doha, semre secondo l'Afp. La capitale del Qatar già sabato è stata oggetto di un attacco con 10 missili balistici e 2 missili da crociera, lanciati dall'Iran. " È solo l'inizio” ha detto Il capo del Pentagono Pete Hegseth parlando dell'operazione contro l'Iran. In un'intervista a Cbs, il segretario alla Difesa ha spiegato che sarà Donald Trump a dettare i termini della resa di Teheran e ha assicurato che ci sono altre navi iraniane da abbattere. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Guerra del Golfo, i primi missili dell’Iran dopo la nomina della Guida Suprema. Esplosioni a Doha – La direttaNel decimo giorno della Guerra del Golfo tra Iran, Usa e Israele Teheran ha lanciato i suoi primi missili verso Israele dopo la nomina della nuova...

Guerra Iran-Israele, ucciso braccio destro Guida Suprema. Trump: “Nessun accordo, resa incondizionata”. Rubio: “Guerra durerà diverse settimane”. Russia e Cina al fianco dell’IranIl conflitto tra Iran, Israelee Stati Uniti entra in una nuova fase mentre la notte è segnata da missili su Tel Aviv, nuovi raid israeliani su...

Attacco di Stati Uniti e Israele contro Iran, Teheran lancia missili verso basi Usa

Guerra Iran, drone di Teheran in Baherein: 32 feriti, 4 gravi (tra loro anche bambini). Forti esplosioni a Doha, ira dell'ArabiaForti esplosioni sono state udite a Doha, secondo quanto riportato da un giornalista dell'Afp. La capitale del Qatar già sabato è stata oggetto di un attacco con 10 missili balistici e 2 missili da ... ilmattino.it

Guerra in Iran, le ultime news in diretta | Il conflitto in Medio Oriente continuaFoto Adnkronos Guerra in Iran, LIVE sul QdS: tutte le ultime news e gli ... msn.com

