Dopo nove giorni di combattimenti, la guerra in Iran continua con numeri impressionanti. Stati Uniti e Israele hanno lanciato i loro primi attacchi contro l’Iran, provocando una escalation nel conflitto. Le operazioni militari sono state condotte in diverse aree del paese, con risposte da parte delle forze iraniane. La situazione rimane tesa e in continua evoluzione.

La guerra in Iran va avanti ormai da nove giorni, da quando Stati Uniti e Israele hanno lanciato i loro primi attacchi contro l’Iran. Ci sono state poi ritorsioni da parte di Teheran ed è aumentata significativamente la tensione nella regione. Guerra in Iran, tante le vittime. Secondo il ministero della Salute iraniano, Israele ha bombardato anche il Libano da lunedì scorso, uccidendo centinaia di persone e ferendone più di mille. Stamattina, secondo l’agenzia di stampa nazionale libanese (NNA), il fuoco di un carro armato israeliano ha ucciso un sacerdote nel Libano meridionale. Mentre il conflitto continua, la Cnn ha pubblicato un bilancio delle vittime nella regione dall’inizio della guerra. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Guerra in Iran, numeri impressionanti dopo nove giorni di combattimenti

Articoli correlati

Inter, manita al Sassuolo e fuga scudetto: ora la prova del nove con la Juve. I numeri impressionanti e l’ultimo ostacolo da superareSassuolo, parla Carnevali: «Sul VAR bisogna riflettere, così si rischia di rovinare tutto.

Cos’è successo in nove giorni di guerraSi è chiusa una settimana di attacchi sull'Iran, e di risposte iraniane contro i paesi del Golfo: Mojtaba Khamenei ha preso il posto del padre Ali...

Guerra Iran, missile Teheran verso la Turchia: abbattuto dalla Nato

Altri aggiornamenti su Guerra in Iran numeri impressionanti...

Temi più discussi: Quante sono le vittime della guerra? Ecco i numeri (oltre il blackout informativo); I numeri di lanci di missili ci dicono come sta andando la guerra; Iran, quanto costa la guerra di Trump: i numeri stellari, ecco i costi top; Iran, quanto durerà la guerra? Cosa sappiamo sull’arsenale di Teheran.

I numeri di lanci di missili ci dicono come sta andando la guerraIl numero di missili balistici lanciati dall'Iran contro Israele e il Golfo è in calo, ma questo potrebbe significare molte cose ... ilpost.it

Quanti missili ha lanciato l’Iran contro Israele e il Golfo? I numeri della nuova guerraDai cieli di Fujairah a quelli di Tel Aviv, la nuova guerra ha mostrato un’escalation più rapida di quella del 2025. Tra missili balistici, droni e intercettazioni, il vero nodo è uno: chi finirà prim ... giornalelavoce.it

MEDIO ORIENTE | Guerra all'Iran, altri 3 bombardieri americani B-52 atterrati nella base britannica della Raf di Fairford, nella contea inglese del Gloucestershire. Si rafforza la presenza sull'isola, cresce il coinvolgimento di Londra #ANSA https://www.ansa.it/sit - facebook.com facebook

Le Nazioni Unite lo avevano bollato come un "crimine di guerra", chiedendo che un'inchiesta indipendente facesse luce sulle responsabilità. Si tratta del bombardamento della scuola elementare di Minab, che il 28 febbraio scorso ha ucciso almeno 175 peron x.com