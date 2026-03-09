Il presidente della Repubblica ha convocato il Consiglio Supremo di Difesa al Quirinale per venerdì 13 marzo 2026 alle ore 10. La riunione si terrà in un giorno specifico e in un luogo ufficiale, con la partecipazione dei membri del consiglio. La convocazione è stata comunicata ufficialmente e riguarda questioni di sicurezza e difesa.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato il Consiglio Supremo di Difesa al Palazzo del Quirinale per venerdì 13 marzo 2026 alle ore 10. All’ordine del giorno della riunione, come riferisce una nota del Quirinale, la guerra in Iran e in Medio Oriente, con un’analisi della situazione internazionale e degli effetti della crisi in corso. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Guerra in Iran, Mattarella convoca il Consiglio Supremo di Difesa il 13 marzo

Articoli correlati

Mattarella convoca il Consiglio supremo di difesa venerdì 13 marzoSabato 28 febbraio Stati Uniti e Israele hanno lanciato un attacco preventivo contro l'Iran con l'intento dichiarato di far cadere il regime e...

Guerra Iran, Mattarella convoca Consiglio Supremo di DifesaIl Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato il Consiglio Supremo di Difesa, al Palazzo del Quirinale, per venerdì 13 marzo alle...

Contenuti e approfondimenti su Consiglio Supremo di

Temi più discussi: Mattarella aspetta una linea chiara dal governo; Mattarella convoca il consiglio supremo di difesa venerdì sull'Iran; Meloni e Crosetto al Quirinale da Mattarella: È il momento più difficile degli ultimi decenni; Mattarella sull'Iran: La guerra è tornata a spargere sangue vicino a noi. Non rassegniamoci.

Iran, il presidente Mattarella convoca il Consiglio Supremo di Difesa venerdì: cosa significaROMA – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato il Consiglio Supremo di Difesa, al Palazzo del Quirinale, per venerdì 13 marzo 2026 alle ore 10 con il seguente ordine del giorno ... dire.it

Mattarella ha convocato il Consiglio supremo di difesa: cosa vuol dire e cosa accade oraIl presidente della Repubblica ha convocato per venerdì prossimo alle 10 il Consiglio Supremo di Difesa, al Palazzo del Quirinale ... fanpage.it

Medio Oriente – Mattarella convoca il consiglio supremo di difesa - facebook.com facebook

Mattarella ha convocato il Consiglio supremo di difesa: cosa vuol dire e cosa accade ora x.com