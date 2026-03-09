Guerra in Iran come tutelarsi per chi rimane bloccato o aveva viaggi in programma

La guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran sta provocando disagi a molti cittadini italiani presenti nelle città del Medio Oriente e a coloro che avevano programmato viaggi nella regione. Diverse persone sono rimaste bloccate e si trovano in difficoltà, mentre altre hanno annullato o posticipato i loro spostamenti. Le autorità italiane stanno fornendo indicazioni per chi si trova in questa situazione.

Guida pratica per chi è rimasto bloccato o aveva un viaggio programmato: diritti, rimborsi per pacchetti e voli, riprotezione e consigli su come contattare tour operator e Farnesina La guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran sta creando non pochi disagi per tanti nostri connazionali che si trovano bloccati nelle città del Medio Oriente oltre che per coloro che avevano in programma viaggi e partenze.Dal 28 febbraio infatti è stata creata una vera e propria no fly zone con ripercussioni su rotte strategiche per i collegamenti tra Europa, Asia ed Africa e causando la più vasta interruzione post- pandemia senza contare la preoccupante estensione del conflitto.

Caos dei cieli, le assicurazioni di viaggio non pagano i voli cancellati per guerra. Ecco come tutelarsiÈ l’amara scoperta di molti viaggiatori rimasti a terra dopo la cancellazione del proprio volo per l’attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran che ha...

Guerra Usa-Israele-Iran, il ministro Crosetto bloccato a Dubai: «Era andato a riprendere la famiglia»Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, si trova attualmente bloccato a Dubai insieme alla sua famiglia.

Guerra in Iran: quali conseguenze per il mondo dell’auto

Video Guerra in Iran: quali conseguenze per il mondo dell’auto?

