Guerra in Iran come tutelarsi per chi rimane bloccato o aveva viaggi in programma

La guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran sta provocando disagi a molti cittadini italiani presenti nelle città del Medio Oriente e a coloro che avevano programmato viaggi nella regione. Diverse persone sono rimaste bloccate e si trovano in difficoltà, mentre altre hanno annullato o posticipato i loro spostamenti. Le autorità italiane stanno fornendo indicazioni per chi si trova in questa situazione.

Guida pratica per chi è rimasto bloccato o aveva un viaggio programmato: diritti, rimborsi per pacchetti e voli, riprotezione e consigli su come contattare tour operator e Farnesina La guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran sta creando non pochi disagi per tanti nostri connazionali che si trovano bloccati nelle città del Medio Oriente oltre che per coloro che avevano in programma viaggi e partenze.Dal 28 febbraio infatti è stata creata una vera e propria no fly zone con ripercussioni su rotte strategiche per i collegamenti tra Europa, Asia ed Africa e causando la più vasta interruzione post- pandemia senza contare la preoccupante estensione del conflitto.

