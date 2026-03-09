L’industria della provincia di Lucca si trova ad affrontare un aumento di 20 centesimi sul prezzo del gasolio, una modifica che sta generando preoccupazione tra le imprese locali. La Cna della zona ha comunicato l’allarme, evidenziando come questa variazione possa influenzare i costi di trasporto e produzione. La situazione si inserisce in un quadro di instabilità geopolitica che sta colpendo direttamente l’economia regionale.

L'instabilità geopolitica sta colpendo direttamente l'economia della provincia di Lucca, innescando un allarme lanciato dalla Cna locale. La presidente Sabrina Mattei ha evidenziato come i conflitti globali si traducano immediatamente in rincari dei carburanti e costi logistici per le oltre 40 mila imprese del territorio. I dati indicano che negli ultimi giorni la benzina è salita di circa 9 centesimi al litro, mentre il gasolio ha subito un incremento quasi doppio, pari a 20 centesimi. Questi aumenti non sono eventi isolati ma sintomi di una crisi strutturale che minaccia la stabilità operativa delle piccole e medie imprese lucchesi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Guerra economica: +20 centesimi sul gasolio, allarme per

Il gasolio aumenta fino a 5 centesimi al litroLa Legge di Bilancio ha confermato il meccanismo di riallineamento delle accise, entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2026.

Guerra in Iran, allarme di Cna Fita: "Tempesta perfetta, dal caro gasolio stangata da oltre 2mila euro per ogni camion"Così Cna Fita: "Il peso della crisi energetica internazionale non può essere scaricato interamente sulle spalle degli autotrasportatori" Il conflitto...

