Guerra del Golfo i primi missili dell’Iran dopo la nomina della Guida Suprema Esplosioni a Doha – La diretta

Nel decimo giorno della Guerra del Golfo, l’Iran ha lanciato i primi missili verso Israele dopo la nomina della nuova guida suprema, l’Ayatollah Mojtaba Khamenei. Sono state segnalate esplosioni a Doha, mentre le tensioni tra Iran, Stati Uniti e Israele continuano a crescere. La situazione si mantiene molto volatile con azioni militari che segnano un ulteriore passo nel conflitto.

Nel decimo giorno della Guerra del Golfo tra Iran, Usa e Israele Teheran ha lanciato i suoi primi missili verso Israele dopo la nomina della nuova guida suprema della Repubblica islamica, l'Ayatollah Mojtaba Khamenei. Esplosioni sono state udite a Doha e in Bahrein mentre le Borse mondiali soffrono per i prezzi del petrolio in salita. Intanto il presidente degli Usa Donald Trump fa sapere che la fine della guerra sarà condivisa con il premier israeliano Benjamin Netanyahu. E l'Idf attacca ancora le strutture di Hezbollah in Libano. Il petrolio corre con la guerra all'Iran alla Borsa di New York. Il Wti arriva a guadagnare il 26% volando ben sopra i 100 dollari al barile.