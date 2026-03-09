Guendalina Tavassi commenta il cast del GFVip8 e parla di Ilary Blasi | Non ci sono Non è che decido io

Guendalina Tavassi, influencer e showgirl di 40 anni, ha commentato il cast del GF Vip 8 durante una serata di ieri, 8 marzo. Ex concorrente dei reality show di Mediaset, ha precisato che non fa parte della nuova edizione del Grande Fratello Vip e ha aggiunto che la composizione del cast non dipende da lei. La sua opinione si è concentrata esclusivamente sui partecipanti, senza ulteriori dettagli.

Luca Argentero: “Sono un papà presente. E non sono spavaldo. 'Avvocato Ligas'? Una serie innovativa" Influencer, showgirl, tra i volti Mediaset più amati: lei è Guendalina Tavassi, 40 anni. Ex concorrente di GF e Isola dei Famosi, nella serata di ieri 8 marzo ha parlato (anche) del nuovo cast del Grande Fratello Vip 8, nel quale non rientra. Tavassi ha risposto ai fan che la seguono su Instagram (ha 1.3 milioni di follower) e ha spiegato perché non è tra i nomi della prossima edizione del reality di Canale 5 (che parte il 17 marzo). “Mi state dicendo che dovrò vincere io. Ragazzi, ma non lo faccio, che cosa vinco che non ci sono? Eh, gli autori non lo capiscono. 🔗 Leggi su Today.it

Articoli correlati

Grande Fratello Vip: torna Guendalina Tavassi nel reality di Ilary Blasi?Guendalina Tavassi è pronta a conquistare di nuovo il pubblico nella nuova edizione del Grande Fratello VIP 2026.

Altro che Signorini, il cast del GF VIP di Ilary Blasi ha nomi davvero famosi: ecco i primi confermatiIl Grande Fratello Vip prende forma sotto la guida di Ilary Blasi: spuntano indiscrezioni su concorrenti davvero noti, pronti a entrare nella Casa.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Guendalina Tavassi

Temi più discussi: Perché mi vedrete al Grande Fratello Vip - Vale Tutto; Grande Fratello VIP: abbiamo i primi concorrenti ufficiali; Perché Guendalina Tavassi non è nel cast del GF Vip: la sua versione; Guendalina Tavassi parla dopo l’annuncio del cast del GF Vip: Non funziona come pensate voi.

Grande Fratello Vip 2026: Guendalina Tavassi rompe il silenzio e svela perché non sarà nel castMentre cresce l’attesa per la nuova edizione del Grande Fratello VIP, in partenza il 17 marzo su Canale 5, ieri ... tuttosulgossip.it

Perché Guendalina Tavassi non è nel cast del GF Vip: la sua versioneGuendalina Tavassi smentisce di essere stata convocata per il GF Vip, parla del suo rapporto con Ilary Blasi e chiarisce che non chiederà lei di entrare nella casa ... notizie.it

La ricetta della torta di Guendalina Tavassi per chi non sa cucinare. Noi disperati come Chloe e Umberto #Pomeriggio5 - facebook.com facebook