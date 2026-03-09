Guasto alla rete telefonica a Imola | centralini fuori uso e disagi negli uffici comunali

A Imola si registrano ancora problemi alla rete telefonica a causa di un guasto che ha coinvolto i centralini esterni. La situazione ha causato disagi negli uffici comunali, rendendo difficile l'accesso ai servizi telefonici per i cittadini e il personale. Il guasto, iniziato ieri, ancora non è stato risolto, e le comunicazioni continuano a essere compromesse.

Problemi ai collegamenti internet e ai pagamenti elettronici dopo il guasto alla linea esterna. Anagrafe costretta a cancellare gli appuntamenti per carte d'identità e certificati Proseguono a Imola i disservizi causati dal guasto alla linea di telecomunicazione esterna verificatosi nella giornata di ieri e che continua a interessare diversi servizi del Comune. Secondo quanto comunicato dall'amministrazione comunale, risultano ancora fuori uso i centralini telefonici e persistono problemi nei collegamenti internet e nei sistemi di pagamento elettronico in alcune sedi comunali. Il malfunzionamento sta quindi causando difficoltà sia nelle comunicazioni telefoniche sia nell'accesso a diversi servizi pubblici.