C'è posta per te: il gigante è ferito, ma non abbattuto. La sua "crisi" può essere letta (anche) come una buona notizia Venerdì 13 marzo un concerto particolare: avremo con noi il Gruppo Elettrico Romano, un trio formato da Dario Pierini: synth, piano elettrico, Leonardo De Rose: basso e Antonio Donatone: batteria. Pur essendo il jazz il punto di partenza (e forse d’arrivo!) la musica prodotta non si può definire. Potremmo immergerci nelle emozioni che ci trasmettono ascoltando le loro stesse parole: “Un edificio abbandonato lungo una via consolare che esce da Roma tra campagna e città. Grovigli di fili, vecchi faldoni, dispositivi in disuso, una musica sperimentale che emerge direttamente da tracce e bobine del 1971. 🔗 Leggi su Romatoday.it

