Grosseto ribalta Pisa | rimonta finale e playoff vivi

La Pallacanestro Grosseto ha vinto contro Pisa Ies con il punteggio di 96-84 al PalaAustria, grazie a una rimonta nell’ultimo quarto. La squadra ha recuperato uno svantaggio accumulato durante la partita e si è imposta nel finale, mantenendo vive le speranze di partecipare ai playoff. La sfida si è conclusa con Grosseto che ha ribaltato le sorti dell’incontro e conquistato la vittoria.

La Pallacanestro Grosseto ha ribaltato le sorti di una gara complicata, superando il Pisa Ies per 96-84 al PalaAustria con una rimonta decisiva nell'ultimo quarto. Il successo, ottenuto grazie alla brillante prestazione di Casanova e al cambio di ritmo offensivo, mantiene viva la corsa ai playoff in un campionato regionale estremamente equilibrato. Il risultato non è solo un punteggio sul tabellone, ma rappresenta la capacità della squadra grossetana di reagire sotto pressione quando la partita sembrava sfuggire di mano. Con questo trionfo, i biancorossi si confermano come una formazione che sa gestire le crisi, trasformando un avvio negativo in una vittoria netta che pesa nella classifica della Divisione Regionale 2.