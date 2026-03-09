Green jobs in Italia Assunzioni in aumento ma più precarietà

In Italia, tra il 2010 e il 2019, il numero di green jobs è cresciuto, con più assunzioni nel settore. Tuttavia, questa crescita non ha portato a una maggiore stabilità per i lavoratori, che continuano a trovarsi spesso in condizioni di precarietà. Aumentano le opportunità nel settore della transizione ecologica, ma le condizioni di lavoro rimangono instabili.

NEL DECENNIO della transizione ecologica, tra il 2010 e il 2019, i “ green jobs ” in Italia sono aumentati, ma questa crescita non si è tradotta in maggiore stabilità occupazionale. Al contrario, i lavori con una maggiore componente ambientale risultano associati a una probabilità più bassa di avere un contratto a tempo indeterminato. Il dato emerge da uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Journal of Cleaner Production e realizzato da Francesco Suppressa, ricercatore dell’Università di Pisa, insieme a Silvana Dalmazzone e Roberto Leombruni dell’Università di Torino. Secondo la ricerca, nel periodo considerato, sono aumentate le nuove assunzioni green, in particolare per i lavori a più alta intensità ambientale, dove si è passati dai circa 40 mila nuovi assunti nel 2010 ai circa 56 mila nel 2019. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

