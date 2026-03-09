L’Istituto Tecnico “Aldo Moro” e quello “Enrico Fermi” di Montesarchio hanno partecipato alla fase finale del Green Game, un evento educativo che promuove il riciclo e la sostenibilità ambientale nelle scuole superiori italiane. Entrambe le scuole sono arrivate alla finale nazionale, dopo aver preso parte alle tappe precedenti del progetto. L’iniziativa coinvolge studenti di tutta Italia e si focalizza su tematiche ecologiche.

Tempo di lettura: 2 minuti Si è svolto anche per l’I.I.S. “Aldo Moro” e per l’I.I.S. “Enrico Fermi” di Montesarchio, l’appuntamento con il Green Game, il progetto educativo dedicato ai temi del riciclo e della sostenibilità ambientale che coinvolge scuole secondarie di II grado in tutta Italia. Nel corso delle attività formative, gli studenti e le studentesse degli istituti di Benevento hanno preso parte con entusiasmo alle lezioni interattive, ottenendo risultati di rilievo. A conquistare il pass per la Finale Nazionale sono state le classi 1^A dell’I.I.S. “Aldo Moro” e 2^B dell’I.I.S. “Enrico Fermi”, che rappresenteranno la provincia di Benevento nell’atto conclusivo del progetto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Green Game: IIS “Aldo Moro” e “Fermi” conquistano la finale nazionale

