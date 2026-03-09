Grazie a Reware puoi proteggere l’ambiente comprando un computer rigenerato con la Carta del Docente!

Reware offre computer rigenerati che possono essere acquistati con la Carta del Docente, permettendo di proteggere l’ambiente. I PC aziendali ricondizionali sono economici, potenti e duraturi, con un impatto ambientale ridotto rispetto ai dispositivi nuovi. La vendita include la spedizione gratuita e un anno di garanzia.