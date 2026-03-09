Grazie a Reware puoi proteggere l’ambiente comprando un computer rigenerato con la Carta del Docente!
Reware offre computer rigenerati che possono essere acquistati con la Carta del Docente, permettendo di proteggere l’ambiente. I PC aziendali ricondizionali sono economici, potenti e duraturi, con un impatto ambientale ridotto rispetto ai dispositivi nuovi. La vendita include la spedizione gratuita e un anno di garanzia.
I PC aziendali ricondizionali da Reware sono economici, potenti, duraturi, e inquinano di meno.Vengono venduti con spedizione gratuita e un anno di garanzia. Tutti i prodotti proposti da Reware possono essere acquistati con il bonus docente. Visita il negozio online e scegli il computer perfetto per te! Reware è una Cooperativa e Impresa Sociale riconosciuta. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Carta del Docente a 383 euro dal 9 marzo, M5S attacca: “Il Governo arriva in ritardo, taglia la Carta del docente e fa pagare agli insegnanti il conto”
Carta docente, quando sarà accreditato il bonus 2025/26 tutti i docenti potranno acquistare un computerCarta docente: segnaliamo che ancora oggi 3 febbraio 2026 il sito cartadeldocente.
Una selezione di notizie su Grazie a Reware puoi proteggere....
Carta del Docente attiva dal 9 marzo: importi e beneficiari (tutte le novità)A partire da domani 9 marzo, sarà attiva la Carta del Docente con importi di 383 euro per una platea più estesa di 1 milione di insegnanti, con la possibilità di utilizzarla anche per l’acquisto di st ... orizzontescuola.it
Carta del docente 2025/2026, c’è il via libera: importo, requisiti, quando si può attivareLeggi su Sky TG24 l'articolo Carta del docente 2025/2026, c’è il via libera: importo, requisiti, quando si può attivare ... tg24.sky.it