Graverini garante e l' ok all' accordo Comanducci | Un segnale di coerenza alla città

Durante una riunione svoltasi ieri sera, i rappresentanti della coalizione hanno approvato l’accordo con il garante Graverini, che ha dato il suo consenso. Dopo l’approvazione formale, il candidato sindaco Comanducci ha commentato che si tratta di un segnale di coerenza per la città. La riunione si è svolta in un luogo diverso dal Continentale e ha visto un confronto rapido tra i vari partiti e i loro sostenitori.

Centro destra riunito sotto il progetto dell'ideatore della Città del Natale. Adesso i protagonisti non parlano di ruoli, saranno probabilmente i dati che usciranno dalle urne a determinare certe scelte La svolta sarebbe arrivata nella riunione di ieri sera (non al Continentale) dove tutti i rappresentanti di questa coalizione allargata si sono ritrovati insieme al candidato sindaco Marcello Comanducci, poi c'è stato un veloce confronto all'interno dei partiti e delle basi di riferimento delle liste civiche così nel pomeriggio di oggi è arrivata l'ufficialità. L'accordo è stato trovato e così i partiti di centro destra saranno insieme al progetto civiche costruito da Comanducci insieme a Gianfrancesco Gamurrini per le prossime elezioni amministrative di Arezzo.