Grande partecipazione alla festa del tesseramento dei comunisti a Polistena

A Polistena si è svolta la festa del tesseramento del circolo territoriale di Rifondazione Comunista, con una forte presenza di iscritti e simpatizzanti. L’evento ha visto numerosi partecipanti riuniti per discutere e rinnovare l’adesione al partito. La giornata ha coinvolto attivamente i presenti, che hanno condiviso idee e progetti legati all’attività politica locale.

Sede gremita e militanti anche all’esterno. Acerbo: "Difendere la Costituzione, non permettiamo a un governo che si richiama ai tempi più bui della storia italiana di manometterla" Una partecipazione straordinaria ha caratterizzato la Festa del tesseramento del circolo territoriale di Rifondazione Comunista “A. Gramsci” di Polistena. L’iniziativa, svoltasi nella sede di via Nenni, ha registrato un’affluenza tale da non riuscire a contenere tutti i partecipanti all’interno dei locali: numerosi militanti e simpatizzanti sono rimasti all’esterno, segno di un forte interesse e di una mobilitazione diffusa. Nel corso dell’incontro sono intervenute anche due giovanissime militanti, Miriana Ciminello e Teresa Chiaro, che hanno dedicato i loro interventi al ruolo delle donne nella società. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

