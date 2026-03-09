Grande Fratello VIP | quando durerà? L’indiscrezione

Nelle ultime ore si è diffusa un’indiscrezione riguardo alla durata del Grande Fratello VIP. La produzione ha comunicato che il reality continuerà ad andare in onda per un periodo ancora da definire, con alcune modifiche alle regole tradizionali del programma. La decisione riguarda sia la programmazione che gli aspetti organizzativi, senza ulteriori dettagli ufficiali.

Grande Fratello VIP: quando il tempo cambia le regole del gioco. Ecco cosa è emerso nelle ultime ore. Per anni il Grande Fratello VIP ha vissuto secondo una legge non scritta della televisione italiana: più dura, più crea dipendenza. Settimane che diventano mesi, amicizie che nascono e si sgretolano sotto le telecamere, strategie che cambiano con la lentezza di un inverno interminabile. Ma cosa succederebbe se il reality show condotto da Ilary Blasi decidesse di rompere questa tradizione e comprimere il tempo? Leggi anche Barbara D’Urso: il ritorno che potrebbe cambiare di nuovo la TV? Cosa è emerso Stando a quanto riporta Lorenzo Pugnaloni, il GFVIP non durerà solo sei settimane: “Altro che 6 settimane la durata del GFVIP, in contratto le settimane sono ben 15! Dunque, la durata sicuramente sarà maggiore di quella annunciata. 🔗 Leggi su 361magazine.com

