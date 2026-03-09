Grande Fratello Vip torna su Canale 5 con due puntate programmate per martedì 17 e venerdì 20 marzo. La conduttrice Ilary Blasi, insieme a Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, presenterà i nuovi partecipanti del reality. È stato annunciato il nuovo logo ufficiale del programma, che sarà visibile nelle prossime trasmissioni. La trasmissione riprenderà quindi il suo consueto palinsesto con un cast rinnovato.

Grande Fratello Vip torna su Canale 5 con un doppio appuntamento. Martedì 17 e venerdì 20 marzo Ilary Blasi, Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici daranno il benvenuto ai nuovi inquilini. Dai profili social è stata ufficializzato il cast dell’edizione 2026 del GF Vip. Prima volta in un reality o habitué del genere, ecco i vip che per un paio di mesi abiteranno nella casa più spiata d’Italia. GRANDE FRATELLO VIP: IL CAST UFFICIALE Adriana Volpe. Antonella Elia. Alessandra Mussolini. Raimondo Todaro. Dario Cassini. Marco Berry. Francesca Manzini. Paola Caruso. GionnyScandal. Raul Dumitras (Temptation Island). Lucia Ilardo (Temptation Island). Nicolò Brigante (Uomini e Donne). 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - GRANDE FRATELLO VIP: NUOVO LOGO E CAST UFFICIALE DEL REALITY DI CANALE 5

Articoli correlati

GRANDE FRATELLO VIP: IL CAST DEL REALITY DI CANALE 5 TRA VIP E “MA CHI?”Grande Fratello Vip si appresta a tornare su Canale 5, a partire da martedì 17 marzo.

GRANDE FRATELLO: I PRIMI CONCORRENTI VIP DEL REALITY DI CANALE 5 (ANTEPRIMA)Grande Fratello tornerà a marzo su Canale 5, così come ufficializzato da Mediaset.

Grande Fratello 2025: Ecco Quando Finisce Il Reality Di Canale 5

Aggiornamenti e notizie su GRANDE FRATELLO

Temi più discussi: Il conto alla rovescia continua: un nuovo nome per il Grande Fratello VIP 2026; Il Grande Fratello Vip 2026 è nelle mani di Ilary Blasi: il cast prende forma; Grande Fratello Vip, il cast (quasi) completo: 5 stelle e mille dubbi. La lista dei concorrenti; Grande Fratello Vip, da Alessandra Mussolini a Dario Cassini: ecco chi sono i concorrenti ufficiali.

Grande Fratello Vip, il cast è (finalmente) ufficiale: da Todaro a Paola Caruso, chi sono i 16 concorrenti di Ilary BlasiDa Paola Caruso a Raimondo Todaro, il Gf Vip svela il suo cast. Ecco la lista completa, data d’inizio e durata del reality di Canale 5. libero.it

Grande Fratello Vip 2026: il cast ufficiale e le novità della nuova edizioneIlary Blasi conduce la nuova edizione del Grande Fratello Vip: scopri i sedici concorrenti confermati, le opinioniste e chi è rimasto fuori ... notizie.it

Grande Fratello Vip 2026: i nomi di tutti i concorrenti - facebook.com facebook