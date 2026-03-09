GRANDE FRATELLO VIP | NUOVO LOGO E CAST UFFICIALE DEL REALITY DI CANALE 5

Il Grande Fratello Vip tornerà su Canale 5 con due puntate, il 17 e il 20 marzo. Ilary Blasi, Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici condurranno l’evento e presenteranno i nuovi concorrenti. È stato annunciato anche il nuovo logo del reality. La trasmissione vedrà l’ingresso di diversi partecipanti e l’intervento di alcuni ospiti.

Grande Fratello Vip torna su Canale 5 con un doppio appuntamento. Martedì 17 e venerdì 20 marzo Ilary Blasi, Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici daranno il benvenuto ai nuovi inquilini. Dai profili social è stata ufficializzato il cast dell'edizione 2026 del GF Vip. Prima volta in un reality o habitué del genere, ecco i vip che per un paio di mesi abiteranno nella casa più spiata d'Italia. GRANDE FRATELLO VIP: IL CAST UFFICIALE Adriana Volpe. Antonella Elia. Alessandra Mussolini. Raimondo Todaro. Dario Cassini. Marco Berry. Francesca Manzini. Paola Caruso. GionnyScandal. Raul Dumitras (Temptation Island). Lucia Ilardo (Temptation Island). Nicolò Brigante (Uomini e Donne).