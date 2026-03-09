GRANDE FRATELLO VIP | NUOVO LOGO E CAST UFFICIALE DEL REALITY DI CANALE 5

Da bubinoblog 9 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Grande Fratello Vip tornerà su Canale 5 con due puntate, il 17 e il 20 marzo. Ilary Blasi, Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici condurranno l’evento e presenteranno i nuovi concorrenti. È stato annunciato anche il nuovo logo del reality. La trasmissione vedrà l’ingresso di diversi partecipanti e l’intervento di alcuni ospiti.

Grande Fratello Vip torna su Canale 5 con un doppio appuntamento. Martedì 17 e venerdì 20 marzo Ilary Blasi, Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici daranno il benvenuto ai nuovi inquilini. Dai profili social è stata ufficializzato il cast dell’edizione 2026 del GF Vip. Prima volta in un reality o habitué del genere, ecco i vip che per un paio di mesi abiteranno nella casa più spiata d’Italia. GRANDE FRATELLO VIP: IL CAST UFFICIALE Adriana Volpe. Antonella Elia. Alessandra Mussolini. Raimondo Todaro. Dario Cassini. Marco Berry. Francesca Manzini. Paola Caruso. GionnyScandal. Raul Dumitras (Temptation Island). Lucia Ilardo (Temptation Island). Nicolò Brigante (Uomini e Donne). 🔗 Leggi su Bubinoblog

grande fratello vip nuovo logo e cast ufficiale del reality di canale 5
© Bubinoblog - GRANDE FRATELLO VIP: NUOVO LOGO E CAST UFFICIALE DEL REALITY DI CANALE 5

Articoli correlati

GRANDE FRATELLO VIP: IL CAST DEL REALITY DI CANALE 5 TRA VIP E “MA CHI?”Grande Fratello Vip si appresta a tornare su Canale 5, a partire da martedì 17 marzo.

Grande Fratello Vip, tutto pronto ecco quando inizierà il reality di Signorini

Video Grande Fratello Vip, tutto pronto ecco quando inizierà il reality di Signorini

Contenuti utili per approfondire GRANDE FRATELLO

Temi più discussi: Il conto alla rovescia continua: un nuovo nome per il Grande Fratello VIP 2026; Grande Fratello Vip, il cast ufficiale da Adriana Volpe a Antonella Elia e Paola Caruso; Grande fratello Vip, svelato il cast della nuova edizione condotta da Ilary Blasi; Il Grande Fratello Vip 2026 è nelle mani di Ilary Blasi: il cast prende forma.

grande fratello vip nuovoGrande Fratello Vip, c'è già un giallo sul cast: due concorrenti ‘sospesi' e le spie degli autoriA pochi giorni dal debutto, emergo nuovi retroscena sul reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Tra gieffini 'informatori' e format rivoluzionari accantonati. libero.it

Torna il Grande Fratello Vip con Ilary Blasi: il cast ufficiale di 16 concorrentiSvelato il cast del nuovo Grande Fratello Vip: tra i concorrenti Adriana Volpe, Antonella Elia, Alessandra Mussolini e Raimondo Todaro. E c'è anche un nome legato alla Lazio ... corrieredellosport.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.