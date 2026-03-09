Grand Ciel recensione | il peso dell’ambizione e il silenzio dei cantieri nel film di Akihiro Hata

Grand Ciel, diretto da Akihiro Hata, è un film che esplora l’ambiguità morale ambientata tra i cantieri del futuro. La pellicola si concentra sulle tensioni e le atmosfere silenziose che permeano il cantiere, offrendo uno sguardo sulle dinamiche umane e sulle sfumature etiche. La narrazione si sviluppa attraverso immagini e dialoghi che mettono in evidenza il peso delle scelte e l’inesorabile avanzare del tempo.

La nostra recensione di Grand Ciel, diretto da Akihiro Hata: l'ambiguità morale all'ombra dei cantieri del futuro. Presentato alla 82. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, Grand Ciel del regista Akihiro Hata ci trascina nelle viscere di un progetto architettonico monumentale, un quartiere futuristico che sembra richiedere un tributo altissimo a chi lo edifica in cambio di un futuro appartamento all'interno del grattacielo. Rinunciare a tutto nel presente per la sola prospettiva di una nuova vita in condizioni perfette: è questa la promessa silenziosa che così aleggia sopra le teste degli operai. Al centro della vicenda troviamo Vincent (interpretato da un intenso Damien Bonnard ), un lavoratore la cui esistenza ruota attorno ai turni notturni e al desiderio di riscatto.