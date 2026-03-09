Gramicci G-Short | il bermuda vintage in cotone organico

È stato annunciato il lancio del G-Short di Gramicci, un bermuda in stile vintage realizzato in cotone organico. Il prodotto è stato presentato come parte di una collezione che punta sulla sostenibilità e il rispetto dell’ambiente. La nota di trasparenza specifica che l’articolo include link di affiliazione, e che si può ricevere una commissione senza costi aggiuntivi per l’acquirente.

L'analisi tecnica inizia con la scelta del cotone organico, un materiale che si distingue per una traspirabilità superiore rispetto alle fibre sintetiche, garantendo un comfort termico ottimale anche nelle giornate estive più calde. La struttura in twill, riconoscibile dalla sua tipica trama diagonale, conferisce al tessuto una resistenza all'usura e alle pieghe superiore, mantenendo nel tempo una forma stabile senza sacrificare la morbidezza al tatto.