GPS 2026 – Ti aiutiamo a non sbagliare Guida ebook + consulenza di gruppo Solo 5 posti

Il bando GPS 2026 è stato pubblicato e le graduatorie saranno aperte lunedì 23 febbraio. Per aiutare a prepararsi al meglio, viene offerta una guida ebook e una consulenza di gruppo. L’iniziativa prevede un numero limitato di posti, solo cinque, per supportare chi desidera orientarsi nel processo e non commettere errori.

Il bando GPS 2026 è stato pubblicato. In vista dell’apertura delle graduatorie che avverrà lunedì 23 febbraio, ti mettiamo a disposizione uno spazio consulenza personalizzato. In questa consulenza di gruppo (max 5 partecipanti) ti aiutiamo a fare ordine nella tua situazione e a capire come prepararti al meglio in vista dell’aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze.. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Contenuti e approfondimenti su GPS 2026 Ti aiutiamo a non sbagliare... Temi più discussi: GPS 2026, con QUESTION TIME ti aiutiamo a compilare la domanda senza errori! Ecco tutti gli appuntamenti fino all'11 marzo; Gps 2026 tutorial, la guida passo dopo passo per compilare la domanda; Graduatorie GPS/ATA: Istanze Online è la guida di cui hai bisogno per la compilazione della domanda; GPS 2026/28, sezione Allegati: quando caricarli e cosa controllare prima dell’invio della domanda. Video. Domanda GPS 2026: ecco la Guida ufficiale del Ministero dell’istruzioneEcco le istruzioni su come presentare la domanda per le graduatorie GPS 2026-2028. Rendiamo disponibile la Guida ufficiale del Ministero dell'istruzione in pdf da scaricare con tutti i passaggi per co ... ticonsiglio.com GPS 2026, con QUESTION TIME ti aiutiamo a compilare la domanda senza errori! Ecco tutti gli appuntamenti fino al 3 marzoDopo l'appuntamento con la video guida in diretta, a cura di Roberta Vannini (Uil Scuola Rua), con oltre 3mila persone connesse contemporaneamente tra Facebook e YouTube e migliaia di messaggi, contin ... orizzontescuola.it Argento all'austriaca Veronika Aigner assieme alla guida Lilly Sammer a sei decimi, bronzo alla slovacca Alexandra Rexova con la guida Sophia Polak a 4"85 - facebook.com facebook Chiara Mazzel con la guida Nicola Cotti Cottini ha conquistato l'oro nel Super-G femminile ipovedenti AS2 alle Paralimpiadi di Milano Cortina. È la seconda vittoria della spedizione azzurra e, dopo l'argento dell'esordio in discesa libera, il secondo podio dell x.com