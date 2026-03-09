Gp Città di Nonantola La vittoria va a Ferrante

A Nonantola si è conclusa l'apertura stagionale con la vittoria di Maya Ferrante, atleta trevigiana, e di Marco Capuzzo, rappresentante del Padovano. In Sicilia, Chiara Gualandi, originaria di Pavullo, ha conquistato il terzo posto nel podio. L'evento ha visto la partecipazione di diversi atleti provenienti da varie regioni italiane. La gara ha attirato numerosi spettatori e appassionati di sport.

di Andrea Giusti Pieno successo a Nonantola nell’apertura stagionale modenese con vittoria della trevigiana Maya Ferrante e del padovano Marco Capuzzo; in Sicilia la pavullese Chiara Gualandi è salita sul terzo gradino del podio. L’organizzazione tecnica delle due gare sono state curata della U.S.Formiginese presieduta dal direttore di Corsa Franco Macrì con il supporto dell’associazionismo nonantolano. Sono state le donne junior ad aprire la giornata nonantolana con il Gran Premio Foma con conclusione come da previsioni allo sprint del gruppo compatto. Ordine d’arrivo: 1^ Maya Ferrante (Pedale del Sile) - 2^ Melania Minichino (Biesse... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Gp Città di Nonantola . La vittoria va a Ferrante Articoli correlati Leggi anche: Trofeo Città di Nonantola. In gara i migliori juniores LIVE Moto3, GP Thailandia 2026 in DIRETTA: duello per la vittoria tra Almansa e Quiles, Pini outCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11° giro/19 Almansa, che non ha mai vinto una gara in carriera, continua a guidare. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Gp Città di Nonantola La vittoria va a... Temi più discussi: Ciclismo, Trofeo di Nonantola. Tra i protagonisti Mucciarini e Fiumara; Gp Città di Nonantola – Nonantola (Mo); Capuzzo domina il Gran Premio Città di Nonantola: volata imperiale e media record; Gp Città di Nonantola – Nonantola (Mo). Trofeo Città di Nonantola. In gara i migliori junioresCiclismo Tra le più attese ecco Matilde Rossignoli e le gemelle Orsi. Nel maschile ci sarà il campione europeo su pista Jacopo Vendramin. . ilrestodelcarlino.it NONANTOLA. CAPUZZO HA LA MEGLIO SU ARNOLDI E COLOSIOSfreccia Marco Capuzzo nel Gran Premio città di Nonantola per la categoria juniores. Il 18enne padovano di Monselice, portacolori del team Industrial Forniture Moro C&G Capital, ha prevalso nei confro ... tuttobiciweb.it Questo weekend saremo al via del Trofeo Città di Nonantola con la nostra formazione juniores! Al via porteremo 4 atleti: - Cristiano Giaffreda - Eros Marangi - Giovanni Marconi - Mattia Zivelonghi I nostri ragazzi saranno affiancati dal ds - facebook.com facebook Il bando del Concorso Letterario Città di Nonantola Scadenza: 11 Maggio 2026 concorsiletterari.it/concorso,21319 x.com