Goro Abe lascia Nintendo | addio a WarioWare via all’insegnamento

La decisione di Goro Abe di lasciare Nintendo alla fine di febbraio 2026 segna una tappa cruciale nella storia del videogioco giapponese. Il direttore storico della serie WarioWare ha scelto di abbandonare l'industria per dedicarsi all'insegnamento universitario a Osaka. Questa mossa si inserisce in un quadro più ampio di ricambio generazionale che sta coinvolgendo i nomi più iconici dell'azienda di Kyoto. L'impatto di questa scelta va oltre la semplice perdita di un singolo autore; essa riflette una transizione strutturale che potrebbe ridefinire il futuro creativo del gigante del gaming. Mentre il mondo attende chi raccoglierà il testimone, la partenza di Abe apre interrogativi sul destino immediato del franchise e sulla capacità di Nintendo di mantenere la sua identità distintiva senza le sue figure fondatrici.