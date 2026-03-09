Google Messaggi | fine invii accidentali con nuova opzione
Google Messaggi, nella versione beta, ha aggiunto una nuova opzione che permette agli utenti di decidere se inviare subito un messaggio o di modificarlo prima di inviarlo. Questa modifica riguarda le risposte intelligenti, che ora offrono maggiore controllo sull'invio dei messaggi. La novità si concentra sulla possibilità di evitare invii accidentali, migliorando la gestione delle risposte rapide.
La versione beta di Google Messaggi introduce una modifica sostanziale nel comportamento delle risposte intelligenti, permettendo agli utenti di scegliere tra l’invio immediato o la modifica preventiva del testo. Questa novità, identificata come Tap to SendDraft, risolve il problema dei messaggi inviati per errore e riduce il rischio di comunicazioni imprecise. Attualmente disponibile solo per i tester della versione in sviluppo, questa funzione mira a restituire all’utente il pieno controllo sulla comunicazione digitale. L’introduzione di questo nuovo interruttore nelle impostazioni rappresenta un passo avanti nella gestione dell’intelligenza artificiale applicata alla messaggistica quotidiana. 🔗 Leggi su Ameve.eu
