Per le Olimpiadi di Los Angeles 2028, il percorso di qualificazione nel golf segue modalità simili a quelle delle edizioni precedenti, a partire dal ritorno della disciplina ai giochi nel 2016 a Rio. Le regole e i criteri di selezione coinvolgono competizioni internazionali e ranking mondiali, determinando quali atleti potranno partecipare. La procedura rimane sostanzialmente invariata rispetto alle edizioni precedenti del programma olimpico.

La via per la qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, in tema di golf, ha molto, se non tutto, di simile a quanto già accaduto nelle edizioni passate dal ritorno, avvenuto a Rio 2016, nel contesto a cinque cerchi. Una variabile, però, c'è: come vedremo, è costituita dall'evento misto. Ma andiamo con ordine. Innanzitutto, la partecipazione olimpica è gestita da un organo la cui notorietà è davvero minima, l'IGF (International Golf Federation), di fatto il tramite per il quale viene gestita la partecipazione olimpica. L'IGF gestisce il ranking olimpico, basato sulle due classifiche mondiali esistenti: l'OWGR (Official World Golf...

© Oasport.it - Golf, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028

