Golf Castillo si aggiudica il Puerto Rico Open superando Blanchet

Nel fine settimana il PGA Tour ha proposto anche il Puerto Rico Open, un torneo alternativo al più prestigioso Arnold Palmer Invitational. In questa competizione, il giocatore Castillo ha conquistato la vittoria superando Blanchet. La gara si è svolta su un percorso di livello e ha attirato l’attenzione degli appassionati di golf. Castillo si è aggiudicato il titolo dopo aver disputato una partita intensa e combattuta.

Oltre al ricchissimo Arnold Palmer Invitational il PGA Tour nello scorso fine settimana ha offerto un cosiddetto alternate event. Si è disputato infatti il Puerto Rico Open (montepremi 4 milioni di dollari), evento nato nel 2008 che da sempre è calendarizzato in coincidenza con kermesse di prim’ordine del massimo circuito internazionale. A trionfare nell’edizione 2026 è stato Ricky Castillo, che capitalizza l’ottimo stato di forma mostrato negli ultimi tornei. L’americano ha chiuso con lo score complessivo di -17 (271 colpi), beffando di una sola lunghezza il connazionale Chandler Blanchet. Terza posizione con il punteggio di -14 per lo statunitense Blades Brown, seguito ad un colpo di distanza da Davis Thompson (foto). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Golf, Castillo si aggiudica il Puerto Rico Open superando Blanchet Articoli correlati Golf, Justin Rose amministra il vantaggio e si aggiudica il Farmers Insurance OpenI golfisti del PGA Tour archiviano l’evento del fine settimana chiudendo il quarto ed ultimo round del Farmers Insurance Open (montepremi 9. I found my love in Puerto RicoIl lungo filo che lega Nelson Mandela, JD Vance, il concerto dell’intervallo al Super Bowl e una skeletonista della squadra di Porto Rico.