Golf Bhatia beffa Berger alla prima buca di playoff conquistando l’Arnold Palmer Invitational

Durante l’Arnold Palmer Invitational, la prima buca di playoff ha visto Bhatia superare Berger, aggiudicandosi la vittoria. I golfisti del PGA Tour hanno concluso il torneo settimanale, che ha visto un montepremi di 20 milioni di dollari. La competizione è stata caratterizzata da momenti intensi e un finale incerto.

I golfisti del PGA Tour si mettono alle spalle il torneo settimanale completando un movimentato Arnold Palmer Invitational (montepremi 20 milioni di dollari). L'evento ad inviti nato nel 1966 ha avuto bisogno della coda delle buche di playoff dopo un acceso gran finale che ha offerto il testa a testa tra gli americani Akshay Bhatia e Daniel Berger. Quest'ultimo, leader per tre quarti della kermesse, si è fatto agguantare dal connazionale cedendo alla prima ed unica playoff hole. I due contendenti avevano chiuso le quattro tornate con lo score complessivo di -15 (273 colpi) con Berger che deve rammaricarsi per il bogey commesso alla buca 17. Per Bhatia l'eagle alla buca 16 ha invece riacceso le speranze prima di tuffarsi al par 4 della 18 che ha contraddistinto lo spareggio in cui Berger è incappato in un sanguinoso e decisivo bogey.