Goleada Il Terni Fc è esagerato | 7-1 a Pontevalleceppi

Il Terni Fc ha battuto il Pontevalleceppi con un risultato di 7-1 in una partita giocata sul campo di Pontevalleceppi. La formazione di casa ha segnato sette gol, mentre il Pontevalleceppi ha risposto con un solo gol. Tra i marcatori ci sono stati Catalani, Esposito, Flavioni, Rocci, Mattia, Gaggiotti, Bagnato, Bruschi, Tramontano, Giacomelli e Principi. Diverse sostituzioni sono state effettuate nel corso del secondo tempo.

TERNI FC 7 PONTEVALLECEPPI 1 TERNI FC: Catalani, Esposito, Flavioni (33' st Domiziani), Rocci, Mattia, Gaggiotti (17' st Bertaina), Bagnato (20' st Betti), Bruschi (10' st Pucci), Tramontano, Giacomelli, Principi (17' st Jallow). A disp. Onelli, Barrow, Fiorentini, Adelfio. All. Cejas (Tozzi Borsoi squalificato). PONTEVALLECEPPI: Ruffolo, Ndoj, Brunella, Noudem, Toma, Barbarossa, Bazzarri (36' st Signate), Biela, El Maymouny, De Gioia (40' st Bonifazi), Pelliccia (20' st Encina). A disp. Ciribe, Perilli, Rovito, Bengala, Jemi, Pauselli. All. Faloia. ARBITRO: Sensi di Città di Castello (assistenti Palombi e Proietti). Marcatori: 27' pt e 28' st Tramontano, 36' pt Principi, 42' pt Gaggiotti, 46' pt Bagnato, 13' st Esposito, 31' st Barbarossa, 38' st Giacomelli Note: ammoniti Noudem, Biela, Bertaina, Ndoj.