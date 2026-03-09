Glint l’aiuto alle imprese nella trasformazione digitale

Glint, azienda milanese specializzata nello sviluppo di soluzioni e-commerce personalizzate, si occupa di aiutare le imprese a intraprendere il percorso di trasformazione digitale. La società offre servizi e tecnologie specifiche per supportare le aziende nella creazione di piattaforme online e ottimizzazione dei processi digitali. La sua attività si concentra sulla progettazione di soluzioni su misura per esigenze diverse.

GLINT, società milanese specializzata nello sviluppo di soluzioni e-commerce su misura, e parte del Gruppo The Next Generation Platform, chiude il 2025 con un risultato che supera abbondantemente le medie di settore: il portafoglio e-commerce gestito (con brand come Hiro Design, Sodini Bijoux, Feral Drinks e Zanellato) ha raggiunto i 14,2 milioni di euro di vendite online, con una crescita del 77% rispetto agli 8 milioni registrati nel 2024. Glint vanta un focus particolare su progetti scalabili basati su Shopify Plus. Fondata da Pietro Gerolimetto ed Enrico Tovaglieri, entrambi co-founder e ceo, Glint supporta brand e aziende nell’evoluzione digitale dei loro canali di vendita, unendo strategia, tecnologia e design. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

