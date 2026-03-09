Gli svizzeri difendono il servizio pubblico | al referendum per dimezzare il canone tv vince il no

Domenica 8 marzo gli svizzeri sono stati chiamati a votare su quattro quesiti, tra cui uno che prevedeva la riduzione quasi del 50% del canone per la tv pubblica Ssr. Con lo slogan

Luca Argentero: “Sono un papà presente. E non sono spavaldo. 'Avvocato Ligas'? Una serie innovativa" Il 62% dei cittadini (dati provvisori) ha respinto la proposta per far scendere da 335 a 200 il contributo annuo per l'emittente radiotelevisiva Ssr "Duecento franchi bastano". È con questo slogan che domenica 8 marzo gli svizzeri sono stati chiamati a rispondere a un referendum con quattro quesiti, di cui uno riguardava la diminuzione del canone per la tv pubblica Ssr (Società svizzera di radiotelevisione), che sarebbe stato quasi dimezzato: da 335 franchi svizzeri a 200. Un taglio di circa il 40%. Sebbene i dati dello spoglio non siano ancora definitivi, le proiezioni danno un'ampia maggioranza del "no": il 62% contro il 38% di "sì". 🔗 Leggi su Today.it

