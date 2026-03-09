Gli sfoghi i titoli e le delusioni | le avventure del bergamasco Trapattoni al Bayern Monaco
Il “bergamasco” Trapattoni ha vissuto un’esperienza al Bayern Monaco, diventando il rappresentante più noto di questa figura. Durante il suo periodo, si sono verificati vari momenti di sfogo e delusioni, accompagnati da titoli sui giornali. La sua avventura nel club tedesco è stata caratterizzata da episodi che hanno attirato l’attenzione dei media e dei tifosi.
Non ci sono dubbi che sia stato il bergamasco più famoso che abbia mai rappresentato il Bayern Monaco. Sì, bergamasco, e non è una forzatura. Dieci anni fa, il 6 marzo 2016, ricevendo la cittadinanza onoraria di Barbata, Giovanni Trapattoni è diventato bergamasco a tutti gli effetti. Lo era già di origine, visto che papà Francesco è nato e cresciuto nel paese della Bassa, come tutto il lato paterno della famiglia, e mamma Romilda Bassani è invece di Isso. A conferirgliela è stato Vincenzo Trapattoni, sindaco dal 2014 e parente del mister: il nonno del primo cittadino era infatti cugino diretto del nonno di Giovanni, da cui l’ex allenatore di Inter, Juventus e Nazionale ha ereditato anche il nome. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Calciomercato Milan: Goretzka verso la permanenza al Bayern Monaco, le ultimeNegli ultimi tempi il nome di Leon Goretzka, centrocampista del Bayern Monaco in scadenza di contratto, è stato più e più volte accostato al Milan,...
Upamecano rinnova con il Bayern Monaco: i dettagli del contratto e le prime dichiarazioniIl Bayern Monaco ha ufficializzato la revisione del contratto di Dayot Upamecano, confermando la permanenza del difensore centrale fino al 30 giugno...