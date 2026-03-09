Gli ho dato tanti sculaccioni che… Cinque educatrici indagate per presunti maltrattamenti su bimbi disabili

Cinque educatrici sono state denunciate a Sassari per presunti maltrattamenti su bambini disabili. Quattro di loro sono state sospese dal servizio mentre le indagini continuano. Le accuse si riferiscono a comportamenti violenti, tra cui sculacciate, nei confronti dei minori coinvolti. La vicenda ha attirato l'attenzione sulle pratiche adottate all’interno delle strutture educative della zona.

Quattro educatrici sono state sospese dalla professione a Sassari per presunti maltrattamenti nei confronti di minori disabili. I provvedimenti sono stati eseguiti dalla Polizia di Stato su richiesta della Procura, mentre una quinta insegnante è stata deferita per abuso dei mezzi di correzione. La struttura coinvolta è stata sequestrata e i ragazzi trasferiti in una comunità alternativa. Le accuse. I provvedimenti hanno fatto seguito a seguito di un’articolata attività investigativa che ha permesso di raccogliere elementi di responsabilità a carico delle educatrici. Le quali avrebbero commesso maltrattamenti nei confronti di alcuni ragazzi affetti da disturbi dello spettro autistico, affidati alle loro cure. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Cinque educatrici indagate per presunti maltrattamenti su bimbi disabili

