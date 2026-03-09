Gli ho dato degli sculaccioni così forti che mi si è attivato il contapassi Le frasi intercettate nel centro per disabili minori a Sassari

Nel centro per disabili minori a Sassari, sono state intercettate frasi in cui un operatore afferma di aver colpito un minore con sculaccioni così intensi da attivare il contapassi. Le dichiarazioni sono state raccolte in un'indagine e hanno suscitato attenzione. La conversazione si riferisce a episodi di supposti maltrattamenti avvenuti all’interno della struttura. Le registrazioni sono ora oggetto di analisi da parte delle autorità competenti.

«Gli ho dato degli sculaccioni così forti che mi si è attivato il contapassi ». Questa una delle frasi che figurano nell’ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari ha deciso per il 5 marzo scorso il sequestro di “Cometa”, comunità per minori disabili presente all’interno del Rifugio Gesù Bambino di Sassari. L’inchiesta, ricostruisce oggi La Nuova Sardegna, risale al 2024, ed è partita dopo alcune segnalazioni. Tra le frasi intercettate anche questo episodio, quando una delle istruttrici si sarebbe avvicinata a un bimbo affetto da autismo grave, che stava giocando con un triciclo nel cortile della struttura. Lo avrebbe preso per un braccio e sculacciato più volte con forza. 🔗 Leggi su Open.online

Articoli correlati

“Paul Mescal? È uno stronzetto. In passato gli ho dato una mano con i soldi, ora mi paga le cene. Mi porta a vedere solo horror: così Sarah Paulson sul migliore amicoForse non tutti sanno che anche nel mondo di Hollywood esistono le amicizie vere e sincere.

Spalletti a Rai Sport esce allo scoperto: «Fuori ho giocatori forti a cui non ho dato spazio, ma gli farò vedere che reazioni hanno» Locatelli Juve, società già al lavoro per blindarlo a vita: potrebbe rinnovare fino a quella data! L’idea del club bianconero Osimhen Juventus: dal...

Tutto quello che riguarda Gli ho dato degli sculaccioni così...

Discussioni sull' argomento Massimo Ranieri torna a Sassari: Orgoglioso della vittoria di Sal Da Vinci al Festival di Sanremo; A Sassari ci sono quasi 4 incidenti al giorno: nasce l’app che mappa le strade più pericolose; Sassari, cinque candidati per la carica di rettore; Paola Caruso a Verissimo, il figlio Michele e la morte della mamma.

Sassari, cinque candidati per la carica di rettoreTra novembre e dicembre scadrà il sessennio di Gavino Mariotti ... msn.com

La Festa della Bellezza a Sassari celebra il 75° compleanno con un mese di iniziative. Il clou il 17 maggio, i primi appuntamenti due settimane prima. Il servizio di Franco Ferrandu #Videolina #TgVideolina #CavalcataSarda - facebook.com facebook

Sassari, ladri nella sala slot in pieno centro storico x.com