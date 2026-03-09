Gli errori di giudizio degli intellettuali francesi di sinistra su Khomeini e sui Mollah iraniani

Gli intellettuali francesi di sinistra hanno espresso giudizi negativi su Khomeini e sui Mollah iraniani, manifestando una visione distorta della situazione. Durante un certo periodo, hanno dimostrato una forte critica nei confronti del leader religioso e del regime iraniano, senza considerare gli aspetti positivi o le ragioni storiche dietro le loro posizioni. Questa posizione si è mantenuta nel tempo, influenzando il dibattito pubblico.

I principali intellettuali francesi di sinistra mostrarono una cecità totale nei confronti di Khomeini. Un'inchiesta di Guillaume Perrault su Le Figaro racconta come da Michel Foucault a Serge July, pensatori e giornalisti commisero numerosi errori di valutazione sull'Ayatollah e sui Mullah durante la Rivoluzione iraniana. Nelle settimane successive al trionfale ritorno di Khomeini a Teheran da Parigi, il primo febbraio 1979, iniziò una feroce repressione che colpì innanzitutto tutti gli informatori dell'ex polizia segreta dello Scià, i generali e gli ex ministri. La giornalista Claire Brière, presente a Teheran, testimoniò di aver assistito a linciaggi, massacri, mutilazioni di cadaveri e repressioni di indicibile violenza.