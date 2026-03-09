Gli ’ecoguerrieri’ in azione Mongardino ora è più pulita

Qualche giorno fa, un gruppo di residenti di Mongardino, frazione di Sasso Marconi, ha raccolto circa dodici sacchi di rifiuti di vario genere. Gli “ecoguerrieri” hanno lavorato per ripulire le strade e le aree pubbliche della loro comunità, contribuendo a migliorare l’aspetto del paese. L’intervento si è concluso con la rimozione di materiali abbandonati e detriti presenti nell’area.

Una dozzina di sacchi di rifiuti vari. Sono quelli raccolti qualche giorno fa dagli " ecoguerrieri " del Principato di Mongardino, come con toni altisonanti si fanno chiamare i residenti di questa ridente frazione di crinale di Sasso Marconi. Riuniti nell'associazione Vrp (Volontari rusco per il Principato), hanno raccolto di tutto i partecipanti alla prima escursione di pulizia dei bordi delle strade principali di Mongardino. Nei grandi sacchi neri sono finiti ginocchiere e tavolette del water, accendini e copri cerchi delle ruote delle auto, pacchi sorpresa e un trolley. Insieme alle immancabili bottigliette di vetro e di plastica, alle lattine e le cicche di sigarette, alle confezioni delle barrette energetiche lasciate cadere dai numerosi ciclisti che scelgono Mongardino per i propri allenamenti.