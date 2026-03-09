Gli azzurri Mazzel e Bertagnolli sulla vetta dello sci alpino alle Paralimpiadi

Il medagliere italiano comincia ad affollarsi. Questa volta nello sci alpino. La sciatrice impovedente Chiara Mazzel, con la guida Nicola Cotti Cottini, ha vinto la medaglia d'oro nel SuperG femminile ipovedenti AS2 alle Paralimpiadi di Milano-Cortina. Poco dopo, Giacomo Bertagnolli ha conquistato la medaglia d'argento nel SuperG, anche lui nella categoria ipovedenti. Il campione di Cavalese, assieme alla guida Andrea Ravelli, è stato preceduto per 16 centesimi dal campione austriaco Johannes Aigner (guida Nico Haberl) che ha chiuso con il tempo di 1'11"99. Dopo l'argento dell'esordio in discesa libera, per Mazzel si tratta del secondo podio.